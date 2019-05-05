شكرا لقرائتكم تعادل المصرى وبيراميدز بأقدام آسيوية.. جلال يبدد حظوظ دياز فى التتويج بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف المصرى البورسعيدي تعادل ثمين من بيراميدو بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع 30 من عمر الدورى، وباتت فرصة بيراميدز فى المنافسة على لقب الدورى صعبة للغاية بعدما فرط فى 4 نقاط بعد التعادل فى آخر مباراتين ضد المقاصة والمصرى، علما بأنه لعب مباراتين أكثر من الأهلى والزمالك المنافسين له.

جاءت البداية مبكرة من جانب بيراميدز، بعدما استغل السورى عمر خربين خطأ فادح من عمر كمال عبد الواحد لاعب المصرى فى إرجاع الكرة لحارسه أحمد مسعود ليقابلها خربين ويراوغ مسعود ويسددها فى المرمى.

جاءت أحداث المباراة المتوسطة رغم محاولات المصرى على استحياء للوصول إلى مرمى أحمد الشناوى ولكن بدون فاعلية هجومية، وكان جميعها يتوقف عند أقدم مدافعى بيراميدز، واستمر الوضع حتى نهاية الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وتلقى أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز الإنذار الثانى والطرد فى مباراة فريقه ضد المصرى فى الدقيقة 30 من عمر المباراة .

ولم يستغل المصرى النقص العددى فى صفوف بيراميدز على مدار الربع ساعة الأخير من الشوط الأول فى الوصول لمرمى بيراميدز.

وفى الشوط الثانى لم يتغير الأداء كثيرا حيث كان الاستحواذ للمصرى بفضل الزيادة العددية داخل الملعب، بينما لم يشكل خطورة حقيقة على مرممى الشناوى، حتي الدقيقة 68 التي شهدت إحراز الفلسطينى محمود وادى مهاجم المصرى هدف التعادل لفريقه من متابعته لهجمة منظمة للفريق البورسعيدى.

وحاول بيراميدز خطف هدف الفوز رغم النقص العددى ورغم إتاحة أكثر من فرصة تحت أقدام لاعبيه إلا أنه لم يتمكنوا من إحراز الهدف الثانى وينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 11 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 57 هدف وتلقت شباكه 29 هدف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 15 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 35 هدف .

تشكيل بيراميدز :

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : رجب بكار - عمرو الميداني - أحمد أيمن منصور - عمر جابر

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - محمد فاروق - عبد الله السعيد

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خط الهجوم : كينو - عمر خربين.

أما البدلاء :

مهدي سليمان - محمد رزق - محمد مجدي "قفشة" - محمد فتحي - علي جبر - جون سيفونتيس - كريستيان بينافينتي.

تشكيل المصري:

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقي - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - عمر كمال

خط الوسط : فريد شوقي - إيزي إيميكا - سعيدو سمبوري

خط الهجوم : إسلام عيسى - أحمد ياسر - محمود وادي.

البدلاء :

محمود السيد - عمرو موسى - أوجستين - حسين رجب - عبد الناصر دي ماريا - محمد جريندو - مصطفى طيارة.