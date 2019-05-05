الأهلي ضد النجوم .. أزارو يقود هجوم الأحمر وحسين الشحات يعود للتشكيل...

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جدة - عمرو شويل أزارو يقود هجوم الزمالك وحسين الشحات يعود للتشكيلة الأساسية كشف الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى لفريق النادي الأهلي، عن تشكيلة الفريق التى سيخوض بها مباراته اليوم أمام النجوم. ويلتقى الأهلي نظيره النجوم فى المباراة التى ستجمعهما اليوم على أرضية ملعب ستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز. Advertisements وضمت تشكيلة الأهلي كلا من : حراسة المرمى.. محمد الشناوي. حراسة المرمى.. محمد الشناوي. كشف الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى لفريق النادي الأهلي، عن تشكيلة الفريق التى سيخوض بها مباراته اليوم أمام النجوم. خط الدفاع.. أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط.. عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات. خط الهجوم : وليد أزارو.

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