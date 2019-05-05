شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على المصرى بأقدام سورية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى بيراميدز الشوط الأول من مباراته ضد المصرى متقدماً بهدف نظيف فى اللقاء الذى جعهما اليوم استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع 30 من عمر الدورى.

جاءت البداية مبكرة من جانب بيراميدز، بعدما استغل السورى عمر خربين خطأ فادح من عمر كمال عبد الواحد لاعب المصرى فى إرجاع الكرة لحارسه أحمد مسعود ليقابلها خربين ويراوغ مسعود ويسددها فى المرمى.

جاءت أحداث المباراة المتوسطة رغم محاولات المصرى على استحياء للوصول إلى مرمى أحمد الشناوى ولكن بدون فاعلية هجومية، وكان جميعها يتوقف عند أقدم مدافعى بيراميدز، واستمر الوضع حتى نهاية الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وتلقى أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز الإنذار الثانى والطرد فى مباراة فريقه ضد المصرى فى الدقيقة 30 من عمر المباراة .

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 10 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 56 هدف وتلقت شباكه 28 هدف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 14 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 34 هدف .

تشكيل بيراميدز :

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : رجب بكار - عمرو الميداني - أحمد أيمن منصور - عمر جابر

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - محمد فاروق - عبد الله السعيد

خط الهجوم : كينو - عمر خربين.

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أما البدلاء :

مهدي سليمان - محمد رزق - محمد مجدي "قفشة" - محمد فتحي - علي جبر - جون سيفونتيس - كريستيان بينافينتي.

تشكيل المصري:

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقي - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - عمر كمال

خط الوسط : فريد شوقي - إيزي إيميكا - سعيدو سمبوري

خط الهجوم : إسلام عيسى - أحمد ياسر - محمود وادي.

البدلاء :

محمود السيد - عمرو موسى - أوجستين - حسين رجب - عبد الناصر دي ماريا - محمد جريندو - مصطفى طيارة.