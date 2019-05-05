شكرا لقرائتكم إدواردو: نحزن عندما نخسر.. وإحساسنا بالمسؤولية عال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الهلال، أن الإحساس بالمسؤولية عاليا لدى لاعبي الفريق، مضيفا أنهم يسعون لتجاوز التعثرات السابقة والعمل على التأهل آسيويا، وهو ما كشفه المدرب بركليس شاموسكا.

وقال شاموسكا في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: سنخوض مباراة صعبة ومهمة لتأكيد تأهلنا والعودة للانتصارات. حصلنا على وقت كاف لتنفيذ طريقة اللعب وتطبيق منهجيتنا عكس اللقاء الماضي، وأتمنى أن تظهر نتائج العمل والجهد الذي بذله اللاعبون في الأيام الماضية، كما أن علينا أن نعمل دائما تحت الضغط لأننا فريق كبير ويجب أن نبحث عن الفوز في كل مباراة.

وقال إدواردو: نسعى إلى الانتصار وضمان التأهل، نحن نشعر بما يشعر به الجمهور حال خسارة الفريق والإحساس بالمسؤولية لدينا عال جدا، كما أننا نتحمل جميعنا سوء النتائج خلال الفترة الماضية، ونسعى إلى تحسين مستوى الفريق والعودة للفوز، ونأمل في استثمار الأجواء الإيجابية بين اللاعبين والعودة إلى الانتصارات وتحقيق التأهل.