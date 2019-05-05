شكرا لقرائتكم الأخضر الشاب يستهل معسكر النمسا بفوز على نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب المنتخب السعودي للشباب على نظيره النيجيري في أولى مبارياته ضمن مرحلة الاستعداد الرابعة لكأس العالم تحت 20 عاماً في بولندا.
وكان الأخضر الشاب قد لعب مع منتخبات السنغال وأوروغواي والأرجنتين وجنوب إفريقيا ودياً قبل المغادرة إلى معسكره الحالي في النمسا، والذي بدأه بمواجهة نيجيريا.
وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح خالد الغنام أهداف المباراة في الدقيقة 56، إلا أن منتخب نيجيريا سجل التعادل بعد 9 دقائق، قبل أن يضيف حامد الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 78.
ويتواجد الأخضر الشاب في المجموعة الخامسة في مونديال بولندا 2019، حيث سيلعب أولى مبارياته أمام فرنسا في 25 مايو الجاري، ومالي في 28، وبنما في 31، بختام دور المجموعات من كأس العالم.
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