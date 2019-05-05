شكرا لقرائتكم غاتوزو: مستقبلي لم يحسم بعد.. ولم أستسلم طوال تاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض جينارو غاتوزو مدرب ميلان التكهنات بشأن قرب رحيله عن منصبه، مؤكدا أن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لم يتخذ أي قرار يخص مستقبله.

وأثيرت شكوك حول مستقبل لاعب منتخب إيطاليا السابق وتكهنت وسائل إعلام محلية برحيله في نهاية الموسم بعد ختام سيئ. وجمع ميلانو خمس نقاط فقط من آخر سبع مباريات في الدوري ليصبح مهددا بالغياب عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد تراجعه للمركز السابع.

وقال غاتوزو في مؤتمر صحافي قبل مواجهة بولونيا يوم الاثنين في سان سيرو "من الطبيعي أن تحدث هذه الأمور بعد جمع خمس نقاط من سبع مباريات. لكن هل تعتقدون أنني سأستسلم؟ انظروا إلى تاريخي. لطالما حاربت في آخر 17 عاما وعندما أفتقد الرغبة سأبقى في منزلي مع أبنائي وكلابي للاستمتاع بالحياة".

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وأضاف "إذا قدمت استقالتي لما أتيت إلى معسكر تدريبي مع اللاعبين. في الأوقات الصعبة يكون المدرب أول ضحية لكن ليس صحيحا أنني استسلمت أو تعرضت للإقالة".

وتابع "هدفي الوحيد هو التأهل لدوري الأبطال ويتبقى عامان في عقدي وكلمة ‭'‬استقالة‭'‬ ليست موجودة بالنسبة لي".

واجتمع غاتوزو مع أعضاء بمجلس إدارة النادي هذا الأسبوع لكن المدرب نفى ما يتردد حول تحديد مستقبله.

وقال "لم يتم اتخاذ أي قرار وتحدثنا فقط عن الفريق وعما نحتاج لفعله. بعد مباراة تورينو قرأت الكثير من الهراء لكننا تحدثنا فقط عن اللاعبين. الذهاب إلى معسكر تدريبي كان قراري والنادي يدعمني. رأيت فريقا غاضبا ويجب أن نظهر ذلك في الملعب".