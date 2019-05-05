غارين يهزم بيريتيني ويحرز لقب دورة ميونيخ

اسماء السيد - أنهى التشيلي الموهوب كريستيان غارين ما وصفه بأنه أسبوع مميز له بتتويجه بطلا لدورة ميونيخ الالمانية في كرة المضرب بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني 6-1 و3-6 و7-6 (7-1) في المباراة النهائية الاحد.
واللقب هو الثاني لغارين (22 عاما) في مسيرته بعد احرازه بطولة دورة هيوستن الاميركية الشهر الماضي.
وقال غارين بعد فوزه "كل شيء كان مميزا بالنسبة الي هذا الاسبوع، لن انساه ابدا".
وخاض غارين غمار الدورة الالمانية وهو في المركز السابع والاربعين في التصنيف العالمي، ونجح في ازاحة الالماني الكسندر زفيريف المصنف ثالثا عالميا والايطالي ماركو تشيكيناتو في طريقه الى المباراة النهائية.
وسنحت الفرصة امام غارين في انهاء المباراة في المجموعة الثالثة عندما تقدم 5-3 والارسال في حوزته، لكن منافسه نجح في ادراك التعادل ليفرض شوطا حاسما كان من نصيب التشيلي.
واضطر بيريتيني الى انهاء مباراته ضد الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت الاحد (6-4 و6-2) بعد ان توقفت بسبب هطول الامطار قبل ان يخوض النهائي بعدها بقليل، ما حدا بغارين الى الاشادة به بقوله "تهانينا الى ماتيو، انت مكافح رائع".
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