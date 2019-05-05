دوري أبطال آسيا: الهلال والسد لحسم تأهلهما قبل الجولة الأخيرة

اسماء السيد - سيحاول كل من الهلال السعودي والسد القطري حسم تأهله الى دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم الإثنين في الجولة الخامسة قبلا الأخيرة من دور المجموعات.

في المجموعة الثالثة، يتصدر الهلال الترتيب برصيد 9 نقاط قبل استضافته للعين الإماراتي صاحب المركز الأخير بنقطتين فقط، فيما يحل الدحيل القطري الثاني (7 نقاط) ضيفا على استقلال طهران الإيراني الثالث بأربع نقاط.

وفي الرابعة، يستضيف السد المتصدر (7 نقاط) مطارده الأهلي السعودي (6)، فيما يستقبل باختاكور الاوزبكستاني الثالث (5) بيرسيبوليس الإيراني وصيف بطل العام الماضي وصاحب المركز الأخير (4 نقاط).

في المواجهة الأولى، يأمل كل من الهلال والعين بتجاوز أزماته الأخيرة محليا، فالأول أقال مدربه الكرواتي زوران ماميتش، كما استقال رئيسه الأمير محمد بن فيصل مع نائبه، فيما تعرض الثاني لانتكاسات كبيرة متلاحقة أدت الى تراجعه الى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإماراتي بعد أن كان منافسا بقوة على اللقب والاحتفاظ به موسما ثانيا.

وفوز الهلال على العين يضمن له التأهل رسميا، وربما صدارة المجموعة في حال تعثر الدحيل أمام استقلال طهران.

واضافة الى ذلك، عانى الهلال، بطل الدوري السعودي، مؤخرا من تراجع مفاجىء في مستويات بعض اللاعبين وإصابة البعض الآخر أمثال الاماراتي عمر عبد الرحمن وسلمان الفرج والبيروفي اندريه كارييو ما أثر على نتائجه في الآونة الأخيرة فخسر نهائي دوري ابطال العرب امام النجم الساحلي التونسي (1-2) وخرج من مسابقة كأس الملك بسقوطه في نصف النهائي أمام ضيفه التعاون (صفر-5) الذي جدد عليه الفوز في عقر داره في المرحلة 28 من الدوري (2-صفر) ليفقد بذلك الصدارة بفارق نقطة واحدة لصالح غريمه النصر (64 نقطة).

من جانبه، يخوض العين لقاء مصيريا أمام الهلال بعدما فشل في تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات في الدوري المحلي ليصبح مهددا بعدم المشاركة في دوري ابطال اسيا الموسم المقبل.

وأصبح العين مهددا أيضا بعدم تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى منذ 2011 بعدما فشل في الفوز في أي من مبارياته الأربع الأولى ليحقق أسوأ بداية له في البطولة التي فاز بلقبها في 2003 وحل وصيفا عامي 2005 و2016.

وساهمت النتائج الأخيرة في تراجع العين عن قرار استبعاد البرازيلي كايو فرنانديز حتى نهاية الموسم حيث اعاده بشكل مفاجئ الى القائمة بعد أن شارك خلال الفترة الماضية في تدريبات فريق الرديف، وتبقى مشاركته امام الهلال بيد المدرب الاسباني خوان غاريدو وحسب جاهزيته البدنية.

ومايزيد مهمة العين تعقيدا افتقاده لخدمات الياباني تسوكاسا شيوتاني للايقاف،ومهاجمه جمال معروف للإصابة.

وشدد غاريدو في تصريحات لموقع النادي الإماراتي على أهمية تجاوز الظروف التي ارتبطت بالمرحلة الماضية، مشيراً إلى أن كل من يرتدي قميص العين مطالب بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما يمكن أن يخدم النادي.

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وقال "نحتاج لجميع اللاعبين خلال تحدياتنا القادمة خصوصا أن المرحلة المقبلة ترتبط بمواجهات مهمة وقوية يسطرها التاريخ بالاضافة الى المنافسة على حجز احدى البطاقات المؤهلة لدوري ابطال اسيا، المسابقة القارية المهمة التي يتطلع الجميع للمشاركة فيها".

وتابع "نحن مطالبون بإظهار روح الفريق الواحد والرغبة والإصرار لتحقيق النتائج، والواقع يؤكد أنها دائما ما تكون مرتبطة بتحديات وبعض المشاكل التي ينبغي علينا مواجهتها بكل شجاعة والتغلب عليها لتحقيق أهدافنا المرجوة".

وأكد غاريدو "الأجواء العائلية الموجودة في نادي العين والتي تميزه عن غيره من الأندية يجب أن تمثل دافعاً قوياً للاعبين في الفترة المقبلة حتى يحقق النتائج المطلوبة في كل الاستحقاقات القادمة".

- السد والأهلي بصفوف مكتملة -

سيحاول السد، بطل 1989 (بالمسمى القديم بطولة الأندية الآسيوية) و2011، الحسم في هذه الجولة وعدم انتظار مباراته الأخيرة والصعبة على أرض بيرسيبوليس في 20 أيار/مايو، بالثأر من الأهلي الذي فاز ذهابا في جدة 2-صفر.

وستكون صفوف السد مكتملة بعودة قلب الدفاع بيدرو ميغل كوريا والجناح الايسر اكرم عفيف، افضل لاعب في قطر في 2019، بعد غيابهما عن مواجهة باختاكور في الجولة الماضية للايقاف.

ويعول السد ومدربه البرتغالي جوزفالدو فيريرا على القوة الهجومية بقيادة الهداف الجزائري بغداد بو نجاح وحسن الهيدوس وعفيف والنجم الاسباني تشافي هرنانديز

وقال مدير الفريق عبد الله آل البريك "المواجهة مع الأهلي صعبة وقوية لكن ثقتنا كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على حسمها والتأهل رسميا الى دور الـ 16".

من جانبه، أكد الظهير الأيمن حامد اسماعيل "جهوزية السد التامة من جميع النواحي، معتبرا أن المباراة "في غاية الاهمية، لكننا قادرون على التعويض وتحقيق الفوز والحصول على بطاقة التأهل".

بدوره، سيحاول الأهلي،بصفوف مكتملة أيضا، تكرار سيناريو مباراة الذهاب الذي سيقربه جدا من التأهل، في ظل جهوزية جميع لاعبيه باستثناء المصري محمد عبد الشافي الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة.

ويدرك المدرب الوطني يوسف عنبر الذي لم يخسر الفريق معه أي مباراة بعد خلافته للأوروغوياني خورخي فوساتي منتصف الشهر الماضي، صعوبة المهمة وقوة المنافس وهو يعول بشكل أساسي على المهاجمين السوري عمر السومة وجانيني تافاريش من الرأس الأخضر.