شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يتعادل مع الداخلية وديا ١/١ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق الإنتاج الحربي مع نظيره الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ستاد المصانع الحربية عصر اليوم الأحد.

يستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الإسماعيلي الجمعة المقبلة بالجولة 32 لمسابقة الدوري العام ، بينما يستعد الداخلية لمواجهة الزمالك فى نفس الجولة.

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كان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.