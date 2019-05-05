شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخاوى والحاج يقودان هجوم النجم الساحلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي روجيه لومير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك مساء اليوم في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الأفريقية والتي ستقام على الملعب الأولمبي بسوسة.

جاء التشكيل كالتالي: جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى.. مكرم البديري Advertisements خط الدفاع.. صدام بن عزيزة و محمد عمر كوناتي و وجدي كشريدة و زياد بوغطاس خط الوسط.. ماهر بن عمر الحناشي و كريم العواضي و إيهاب المساكني ومالك بعيو خط الهجوم.. حازم الحاج حسن و ياسين الشيخاوي.

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