سوبر كورة.. صورة "عكوكو" مع كبير مشجعى الأهلى تثير التساؤلات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل "سوبر كورة" على صورة خاصة لإبراهيم راخا صانع ألعاب فريق الرجاء الشهير بـ"عكوكو" مع عم حربى كبير مشجعى النادى الأهلى فى مكتب وكيل اللاعبين مما يثير علامات استفهام كبيرة عن إمكانية انتقال اللاعب للقلعة الحمراء. لقراءة التفاصيل ومشاهدة الصور عبر الرابط.. Advertisements

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