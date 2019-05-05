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شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول: "رمضان كريم من شبه الجزيرة مروراً بالقاهرة وصولاً إلى المغرب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة رائعة، هنأ نادى ليفربول الإنجليزى، جماهير المحترف فى صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، من الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.
ونشر نادى ليفربول، "بوستر" وعلق قائلاً :"من شبه الجزيرة العربية مروراً بالقاهرة وصولاً إلى المغرب العربى، نتمنى لكم رمضان كريم..كل عام وأنتم بخير".
ليفربول
وأعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًا، حيث أن غدا الاثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان، والذى يتوافق مع عدد من الدول العربية من ضمنها المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان.
ويعيش نادى ليفربول الإنجليزى أوقاتاً استثنائية بعدما دخل أسبوع الحسم الذى قد يكون شاهداً على حصاد مثمر لموسم استثنائى للنجم المصرى محمد صلاح ورفاقه، أو الخروج من الموسم الحالى"خالى الوفاض" حيث استعاد صدارة الدورى الإنجليزى بعدما حقق فوزاً غالياً على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف، كما يحتاج لتحقيق ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة الإسبانى للحفاظ على حلم التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا.
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