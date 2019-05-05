الشحات وأزارو وجمعة يقودون الأهلى أمام النجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ، تشكيل فريقه لمواجهة النجوم المقرر انطلاقها بعد قليل على ستاد بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الأهلي كلا من :- وضم تشكيل الأهلي كلا من :- حراسة المرمى.. محمد الشناوي. خط الدفاع.. أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. Advertisements خط الوسط.. عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات. خط الهجوم : وليد أزارو. وعلى دكة بدلاء الأهلى يتواجد ، شريف إكرامي، رامي ربيعة، محمد هاني، هشام محمد، وليد سليمان، صلاح محسن وجيرالدو.

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