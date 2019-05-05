شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على النجوم بهدف أزارو.. و صالح يواصل التألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي و النجوم، بتقدم الأهلى بهدف دون رد فى اللقاء المقام باستاد بتروسبورت والمؤجل من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز.

أحرز وليد أزارو هدف الأهلى فى الدقيقة السابعة من تمريرة بينية رائعة لصالح جمعة.

بدأ الأهلي بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

خط الدفاع.. أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط.. عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم : وليد أزارو.

وعلى دكة بدلاء الأهلى يتواجد ، شريف إكرامي، رامي ربيعة، محمد هاني، هشام محمد، وليد سليمان، صلاح محسن وجيرالدو.





وضم تشكيل النجوم كلا من :-



أحمد ربيع - - محمود فتح الله ــ خالد عبد الرازق - إسلام الفار - محمد الشحات - محمود حليمو - أحمد أيمن - أيمن الغباشي - إسلام حازم - كريم فؤاد - صلاح أمين.

البدلاء :-

أحمد سعيد - جرجس مجدي - نادر الطويلة - طوسين ايميلو - أحمد عبد الفتاح - مهاب ياسر - أحمد رفعت.

بدأ اللقاء هجومي من قبل الفريقين وبدأ الأهلي هجومه من اللعب عن طريق الطرفين سواء على معلول و رمضان صبحي من ناحية اليساء ، و حسين الشحات و أحمد فتحي من الجبهة اليمني ، وكانت أول فرصة حقيقية للأهلى فى الدقيقة 4 عن طريق رمضان صبحي عندما راوغ ثنائى مدافعي النجوم ولعب كرة عرضية يتصدي لها حارس النجوم أحمد ربيع وتصل للشحات الذى يسددها قوية تعلو مرمى النجوم.

الدقيقة 6 بينية رائعة من المتألق صالح جمعه ينفرد بها أزارو معلنا عن الهدف الأول للأهلي.

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الدقيقة 8 بينية رائعة أيضا من صالح جمعه تصل لازارو ينفرد بالمرمي ويلعبها يتصدي لها ربيع حارس النجوم ببراعة.

يعود اللعب لوسط الملعب ويتناقل لاعبو الأهلى الكرة لكن دون خطورة على مرمى النجوم.

فى الدقيقة 13 هجمة مرتدة للأهلي عن طريق الشحات الذى يلعبها لمعلول ثم تصل لصالح جمعه المتواجد داخل منطقة الجزاء ويلعبها " لوب" رائعة تخرج بجوار مرمى النجوم.

فى الدقيقة 16 عرضية من حسين الشحات يقابلها أزارو برأسية يخرجها دفاع النجوم.

يواصل الأهلي الاستحواذ على الكرة فى وسط ملعب النجوم الذى لجأ للعب على الهجمات المرتدة.

الدقيقة 23 خطأ من حمدي فتحي تصل لصلاح أمين قبل أن ينجح ياسر إبراهيم فى إنقاذ الكرة من أقدام أمين.

يهدأ اللقاء لأكثر من دقيقة ويلجأ النجوم للهجوم بثلاث لاعبين لتعديل النتيجة.

الدقيقة 29 أول هجمة خطيرة للنجوم بعد ضربة حرة مباشرة تصل لإسلام الفار يسددها قوية يتصدي لها محمد الشناوي.

الدقيقة 34 هجمة عن طريق رمضان صبحي بعد تواجده فى الجبهة اليمني ويراوغ لاعبى النجوم ويلعبها عرضية أرضية خطيرة يشتتها دفاع النجوم وتعود لحمدي فتحي الذى يحصل على ضربة حرة مباشرة.

35 ضربة حرة مباشرة يتصدي لها معلول ويلعبها ببراعة تخرج بجوار القائم الأيسر لحارس النجوم.

يتواصل اللعب و يلجأ الأهلي للتمرير فى وسط الملعب عن طريق المتألق صالح جمعه لفك التكتلات الدفاعية للاعبي النجوم لكن دون خطورة ، لينتهي اللقاء بتقدم الأهلى بهدف.