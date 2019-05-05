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الإسماعيلى يتعادل مع الإتحاد بهدف لمثله والفريقان يلجأن للوقت الإضافى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة الإسماعيلى والإتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المباراة المقامة بينهما على ملعب الجبل الأخضر في إطار مواجهات دور الثمانية لكأس مصر ، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافى لمدة 30 دقيقة على شوطين .

كان كريم بامبو قد تقدم للإسماعيلى بالهدف الأول فى الدقيقة 82 ، وتعادل رزاق سيسيه للإتحاد السكندرى فى الدقيقة 85 .

كان الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة محمود جابر بدأ المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد فوزى

خط الدفاع : أسامة إبراهيم - محمود متولى- ريتشارد بافور - طارق طه

خط الوسط : أحمد ايمن - محمود عبد العاطي دونجا - عماد حمدى - عبدالرحمن مجدى

خط الهجوم : محمد الشامى -  شيلونجو

على مقاعد البدلاء:

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محمد مجدي - محمد هاشم - إبراهيم عبد الخالق - يحيى زايد  - أودا مارشال -  وجيه عبد الحكيم - كريم بامبو

بينما جاء تشكيل زعيم الثغر كالتالي :

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : محمود شعبان – محمد أنور – محمود رزق – السيد سالم

خط الوسط : احمد توفيق – نور السيد – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور

خط الهجوم : رزاق سيسيه – خالد قمر

 

يدير اللقاء تحكيميا أحمد الغندور ، يعاونه كلا من هانى العراقى مساعد أول وسيد نافع مساعد ثانى ومجدى خاطر حكماً رابعاً، وكلاً من مبروك نبيل وعاطف حسين حكماً خامسا

 

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