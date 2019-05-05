شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الزمالك فى الكونفدرالية قبل مواجهة النجم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره النجم الساحلى فى إطار إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية ، فى اللقاء الذى يقام بالمعلب الاوليمبى بسوسة .

وقبل لقاء العودة بين الفريقين ، فقد شهد مشوار الزمالك فى البطولة عدة محطات ، منها الفوز والتغلب على الخصوم ومنها الهزيمة و التعادلات .

خاض الزمالك 13 مباراة فى البطولة ، فاز فى 4 ، و تعادل فى 4 ، و خسر فى لقاء واحد فقط .

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أحرز لاعبو الفريق الأبيض 11 هدف ، و هزت مرماه 6 أهداف فقط .

يذكر أن لقاء الذهاب بين الزمالك و المنجم شهد فوز الفريق الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق