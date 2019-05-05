شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. القائم الأيمن للاتحاد يحرم الإسماعيلى من الهدف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرم القائم الأيمن للهانى سليمان حارس الإتحاد السكندرى فريق الإسماعيلى من التقدم بالهدف الأول بالدقيقة 70 من عمر المباراة المقامة بينهما على ملعب الجبل الأخضر في إطار مواجهات دور الثمانية لكأس مصر .

واستلم عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الإسماعيلى كرة زميله كريم بامبو ووضعها مباشرة على يمين الهانى سليمان إلا أن الكرة اصطدمت بالقائم الأيمن ومازالت النتيجة التعالد السلبى بين الفريقين .

وأعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة محمود جابر تشكيل فريقه لمواجهة اليوم :

حراسة المرمى : محمد فوزى

خط الدفاع : أسامة إبراهيم - محمود متولى- ريتشارد بافور - طارق طه

خط الوسط : أحمد ايمن - محمود عبد العاطي دونجا - عماد حمدى - عبدالرحمن مجدى

خط الهجوم : محمد الشامى - شيلونجو

على مقاعد البدلاء:

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محمد مجدي - محمد هاشم - إبراهيم عبد الخالق - يحيى زايد - أودا مارشال - وجيه عبد الحكيم - كريم بامبو

بينما جاء تشكيل زعيم الثغر كالتالي :

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : محمود شعبان – محمد أنور – محمود رزق – السيد سالم

خط الوسط : احمد توفيق – نور السيد – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور

خط الهجوم : رزاق سيسيه – خالد قمر

يدير اللقاء تحكيميا أحمد الغندور ، يعاونه كلا من هانى العراقى مساعد أول وسيد نافع مساعد ثانى ومجدى خاطر حكماً رابعاً، وكلاً من مبروك نبيل وعاطف حسين حكماً خامسا