الاتحاد السكندرى يهزم الإسماعيلى 3 / 1 ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مثيرا على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما على ملعب الجبل الأخضر في إطار مواجهات دور الثمانية لكأس مصر بعدما احتكام الفريقان إلى الوقت الإضافى لمدة 30 دقيقة على شوطين .



الاسماعيلى والاتحاد 974

كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله تقدم الإسماعيلى عن طريق كريم بامبو فى الدقيقة 82 ، وتعادل رزاق سيسيه للإتحاد السكندرى فى الدقيقة 85 .

وفى الوقت الإضافى نجح محمد أنور مدافع الإتحاد فى إحراز الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 103 ، وأضاف هداف الفريق خالد قمر الهدف الثالث لزعيم الثغر فى الدقيقة 108 ليتأهل سيد البلد للدور قبل النهائى من البطولة الأقدم فى مصر ويقترب من تحقيق اللقب



الإسماعيلى والأتحاد

كان الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة محمود جابر بدأ المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد فوزى

خط الدفاع : أسامة إبراهيم - محمود متولى- ريتشارد بافور - طارق طه

خط الوسط : أحمد ايمن - محمود عبد العاطي دونجا - عماد حمدى - عبدالرحمن مجدى

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خط الهجوم : محمد الشامى - شيلونجو

على مقاعد البدلاء:

محمد مجدي - محمد هاشم - إبراهيم عبد الخالق - يحيى زايد - أودا مارشال - وجيه عبد الحكيم - كريم بامبو

بينما جاء تشكيل زعيم الثغر كالتالي :

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : محمود شعبان – محمد أنور – محمود رزق – السيد سالم

خط الوسط : احمد توفيق – نور السيد – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور

خط الهجوم : رزاق سيسيه – خالد قمر

يدير اللقاء تحكيميا أحمد الغندور ، يعاونه كلا من هانى العراقى مساعد أول وسيد نافع مساعد ثانى ومجدى خاطر حكماً رابعاً، وكلاً من مبروك نبيل وعاطف حسين حكماً خامسا