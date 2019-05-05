شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد يعلن تشكيل النجوم فى مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رمضان السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي المقرر بعد انطلاقها بعد قليل في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل النجوم كلا من :- وضم تشكيل النجوم كلا من :- حراسة المرمى محمد الشحات خط الدفاع :أحمد ربيع ، محمود فتح الله ، أحمد أيمن ، كريم فؤاد ، خالد عبد الرازق Advertisements خط الوسط :محمود حليمو ، إسلام حازم ، صلاح امين ، اسلام الفار خط الهجوم : أيمن الغباشي البدلاء :- البدلاء :- أحمد سعيد - جرجس مجدي - نادر الطويلة - طوسين ايميلو - أحمد عبد الفتاح - مهاب ياسر - أحمد رفعت.

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