صور ..مشجع الاتحاد السكندرى يعتدي على باهر المحمدي فى موقعة الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أثيرت أزمة خلال مواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري التى تشير نتيجتها إلى تقدم زعيم الثغر بثلاثية لهدف، بعد تعدي احد مشجعي الاتحاد على باهر المحمدي مدافع الدراويش، أثناء تواجده في مقصورة ملعب الجبل الاخضر الرئيسية، لمباراة الفريقين بدور الثمانية لكأس مصر.
و اشتعلت الأزمة بعد هدف الفريق السكندري الثالث و توجيه احد مشجعي الاتحاد السباب لمجلس الاسماعيلي و نجم الفريق باهر المحمدي و هو ما اثار استياء مناصري الاصفر لتشتعل الأزمة داخل المدرجات و ينجح الامن في احتوائها.
مشجع
مشجع يعتدى على باهر المحمدى
مشجع يعتدى على باهر المحمدى
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