المصرى يتعادل مع بيراميدز بهدف وادى فى الدقيقة 69

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدرك محمود وادى مهاجم المصرى التعادل لفريقه بالهدف الأول أمام بيراميدز فى الدقيقة 69 من عمر المباراة المقامة بينهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز، لتصبح النتيجة 1/ 1. تشكيل مباراة المصري وبيراميدز تشكيل مباراة المصري وبيراميدز ودخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالى:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، رجب بكار وعمرو الميدانى وأحمد أيمن منصور وعمر جابر فى خط الدفاع، نبيل عماد "دونجا" وإيريك تراورى ومحمد فاروق وعبد الله السعيد فى خط الوسط، كينو وعمر خربين فى خط الهجوم". بينما دخل المصرى المواجهة بتشكيل يضم كلا من:"أحمد مسعود فى حراسة المرمى، إسلام أبو سليمة وكريم العراقى وأحمد شوشة وفريد شوقى وإيزى إيميكا وسعيد سنبورى وإسلام عيسى وعمر كمال وأحمد ياسر ومحمود وادى". Advertisements الشوط الأول الشوط الأول نجح بيراميدز فى التقدم مبكراً حيث استغل المهاجم السورى عمر خربين خطأ سعيدو سنبورى لاعب المصرى الذى قام بإرجاع الكرة تجاه حارس مرماه ليخطف خربين الكرة وينجح فى مراوغة الحارس وتسديد الكرة فى شباك الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 4. وتبادل الفريقان الهجمات مع الأفضلية لبيراميدز وجاءت أخطر فرص المصرى بتسديدة فى الدقيقة 11 من إيزى إيميكا وتألق الشناوى فى التصدى لها قبل أن يتعرض أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز للطرد فى الدقيقة 30 بسبب حصوله على إنذارين ليبدأ المصرى فى محاولات إدراك التعادل بشكل مكثف مع وجود خطورة لبيراميدز عن طريق كينو ثم أجرى رامون دياز المدير الفنى للأخير فى الدقيقة 38 بنزول على جبر بدلا من رجب بكار فى محاولة لتعويض لاعبه أحمد أيمن منصور مدافع الفريق، أهدر محمود وادى مهاجم المصرى فرصة خطيرة لفريقه فى الوقت بدل الضائع لينتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد. الشوط الثانى الشوط الثانى ودفع رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز بمحمد فتحى بدلا من محمد فاروق لزيادة القوة الدفاعية فى وسط الملعب إلا إن محمود وادى نجح فى إدراك التعادل للمصرى فى الدقيقة 69 لتصبح النتيجة 1 / 1.

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