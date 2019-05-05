شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة ..الأهلى يحافظ على تقدمه أمام النجوم.. وإهدار الفرص متواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة ما زال الأهلى متقدم على النجوم بهدف دون رد فى اللقاء المقام باستاد بتروسبورت و المؤجل من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز

أحرز وليد أزارو هدف الأهلى فى الدقيقة السابعة من تمريرة بينية رائعة لصالح جمعه.

وضم تشكيل الأهلي كلا من :-

حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

خط الدفاع.. أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط.. عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم : وليد أزارو.

وعلى دكة بدلاء الأهلى يتواجد ، شريف إكرامي، رامي ربيعة، محمد هاني، هشام محمد، وليد سليمان، صلاح محسن وجيرالدو.

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وضم تشكيل النجوم كلا من :-

أحمد ربيع - - محمود فتح الله ــ خالد عبد الرازق - إسلام الفار - محمد الشحات - محمود حليمو - أحمد أيمن - أيمن الغباشي - إسلام حازم - كريم فؤاد - صلاح أمين.

البدلاء :-

أحمد سعيد - جرجس مجدي - نادر الطويلة - طوسين ايميلو - أحمد عبد الفتاح - مهاب ياسر - أحمد رفعت.

الدقيقة 16 عرضية من حسين الشحات يقابلها أزارو برأسية يخرجها دفاع النجوم ، وتتوالي بعدها الهجمات للأهلي لكن دون ترجمة.

يواصل الأهلي الاستحواذ على الكرة فى وسط ملعب النجوم الذى لجأ للعب على الهجمات المرتدة.

الدقيقة 23 خطأ من حمدي فتحي تصل لصلاح أمين قبل أن ينجح ياسر إبراهيم فى إنقاذ الكرة من أقدام أمين.

يهدأ اللقاء لأكثر من دقيقة ويلجأ النجوم للهجوم بثلاث لاعبين لتعديل النتيجة.

الدقيقة 29 أول هجمة خطيرة للنجوم بعد ضربة حرة مباشرة تصل لإسلام الفار يسددها قوية يتصدي لها محمد الشناوي.