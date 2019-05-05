سوبر كورة.. رجعت ريما لعادتها القديمة.. نجوم الإسماعيلى على أعتاب الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النادى الأهلى رجع لعادته القديمة فى تدعيم صفوف فريقه من الإسماعيلى كما كان يحدث فى الماضى، الذى شهد انتقال العديد من صفوف لاعبى الدراويش للقلعة الحمراء الأمر الذى ساهم فى حصد العديد من الألقاب والبطولات. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.. Advertisements

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