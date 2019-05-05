شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد نقطتين جديدتين بالتعادل مع المصرى 1 / 1 فى لقاء ماراثونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل بيراميدز مع المصرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

ويعد هذا التعادل الثانى على التوالى لبيراميدز ليفقد الفريق نقطتين جديدتين فى سباق المنافسة على المراكز الأولى بعدما تعادل فى المباراة السابقة مع المقاصة بنفس النتيجة.

وبهذا التعادل يواصل بيراميدز احتلاله للمركز الأول مؤقتا برصيد 65 نقطة حيث ينتظر نتيجة الأهلى والنجوم فى المباراة المقامة حاليا ويأتى الفريق الأحمر فى المركز الثانى برصيد 64 نقطة بعد خوضه 28 مباراة قبل لقاء النجوم بينما خاض بيراميدز حالياً 31 مباراة، يأتى المصرى فى المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

تشكيل الفريقان

ودخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالى:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، رجب بكار وعمرو الميدانى وأحمد أيمن منصور وعمر جابر فى خط الدفاع، نبيل عماد "دونجا" وإيريك تراورى ومحمد فاروق وعبد الله السعيد فى خط الوسط، كينو وعمر خربين فى خط الهجوم".

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بينما دخل المصرى المواجهة بتشكيل يضم كلا من:"أحمد مسعود فى حراسة المرمى، إسلام أبو سليمة وكريم العراقى وأحمد شوشة وفريد شوقى وإيزى إيميكا وسعيد سنبورى وإسلام عيسى وعمر كمال وأحمد ياسر ومحمود وادى".

الشوط الأول

نجح بيراميدز فى التقدم مبكراً حيث استغل المهاجم السورى عمر خربين خطأ سعيدو سنبورى لاعب المصرى الذى قام بإرجاع الكرة تجاه حارس مرماه ليخطف خربين الكرة وينجح فى مراوغة الحارس وتسديد الكرة فى شباك الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 4.

وتبادل الفريقان الهجمات مع الأفضلية لبيراميدز وجاءت أخطر فرص المصرى بتسديدة فى الدقيقة 11 من إيزى إيميكا وتألق الشناوى فى التصدى لها قبل أن يتعرض أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز للطرد فى الدقيقة 30 بسبب حصوله على إنذارين ليبدأ المصرى فى محاولات إدراك التعادل بشكل مكثف مع وجود خطورة لبيراميدز عن طريق كينو ثم أجرى رامون دياز المدير الفنى للأخير فى الدقيقة 38 بنزول على جبر بدلا من رجب بكار فى محاولة لتعويض لاعبه أحمد أيمن منصور مدافع الفريق، أهدر محمود وادى مهاجم المصرى فرصة خطيرة لفريقه فى الوقت بدل الضائع لينتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

الشوط الثانى

ودفع رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز بمحمد فتحى بدلا من محمد فاروق لزيادة القوة الدفاعية فى وسط الملعب إلا إن محمود وادى نجح فى إدراك التعادل للمصرى فى الدقيقة 69 لتصبح النتيجة 1 / 1 ودفع دياز بثالث تغييراته بنزول كريستيان بينافينتي بدلا من نبيل عماد دونجا فى محاولة لتعزيز القوة الهجومية لخطف نقاط المباراة ونشط المصرى فى العشر دقائق الأخيرة من اللقاء وهدد لاعبيه مرمى بيراميدز.