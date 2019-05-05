فيديو.. الإسماعيلى يتقدم والاتحاد يتعادل والنتيجة 1/1

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز كريم بامبو مهاجم الإسماعيلى هدف التقدم لفريقه فى مرمى الاتحاد السكندرى فى الدقيقة 82 من عمر المباراة المقامة بينهما على ملعب الجبل الأخضر، فى إطار مواجهات دور الثمانية لكأس مصر، وبعدها بثلاث دقائق استطاع رزاق سيسيه مهاجم الاتحاد من إدراك هدف التعادل لفريقه. وأعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة محمود جابر تشكيل فريقه لمواجهة اليوم: حراسة المرمى: محمد فوزى خط الدفاع: أسامة إبراهيم - محمود متولى- ريتشارد بافور - طارق طه خط الوسط: أحمد ايمن - محمود عبد العاطى دونجا - عماد حمدى – عبد الرحمن مجدى Advertisements خط الهجوم: محمد الشامى - شيلونجو على مقاعد البدلاء: محمد مجدى - محمد هاشم - إبراهيم عبد الخالق - يحيى زايد - أودا مارشال - وجيه عبد الحكيم - كريم بامبو. بينما جاء تشكيل زعيم الثغر كالتالى: حراسة المرمى: الهانى سليمان خط الدفاع: محمود شعبان – محمد أنور – محمود رزق – السيد سالم خط الوسط: احمد توفيق – نور السيد – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور خط الهجوم: رزاق سيسيه – خالد قمر ويدير اللقاء تحكيميا أحمد الغندور، يعاونه كل من هانى العراقى مساعد أول وسيد نافع مساعد ثان ومجدى خاطر حكماً رابعاً، وكلاً من مبروك نبيل وعاطف حسين حكماً خامسا.

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