كورة live: مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر لايف yalla shoot كورة ستار بث مباشر الزمالك...

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مباراة قوية بين النجم الساحلي التونسي والزمالك المصري خاصة وأن الزمالك فاز في الذهاب بهدف نظيف بينما يحاول نادي النجم الاستقواء بجماهيره الحاضرة على ملعب سوسة للوصول للنهائي.