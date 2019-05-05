Zamalek بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي يلا شوت Tv Kora كورة اون لاين رابط مشاهدة مباراة...

بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي يلا شوت اليوم kora live كورة ستار رابط مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة لايف الاسطورة بث مباشر الزمالك، هى المباراة الأهم لجمهور القلعة البيضاء في الموسم الحالي حتى الآن مبارة الزمالك والنجم الساحلي التونسي اليوم في لقاء الاياب من الدور قبل النهائي للبطولة الكونفدرالية، فيحل الزمالك ضيفا ثقيلا على مدينة سوسة في مباراة ديربي عربي من اجل حسم تذكرة التواجد في نهائي البطولة القارية والتي لم يفز بها الفريق مطلقا بمسماها الجديد.

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رابط مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر yalla shoot يلا شوت الزمالك بث مباشر الزمالك والنجم الساحلي كورة اون لاين كورة ستار، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة حيث تذاع حصريا عبر شبكة قنوات بي ان سبورت بتعليق تونسي من نصيب رؤوف خليف على القناة الصوتية الأولى بينما سيكون المصري علي محمد علي على القناة الصوتية الثانية، ويهدف الزمالك اليوم للخروج بشباك نظيفة او الخسارة بفارق هدف واحد في حالة عدم تحقيق الفوز او التعادل ليتمكن من التأهل.

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بث مباشر مبارة الزمالك والنجم كورة ستار بث مباشر الزمالك والنجم كورة لايف kora hd zamalek كورة اون لاين الاسطورة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر يلا شوت بلس، وانتهت مباراة الذهاب التي اقيمت بمدينة برج العرب بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه اللاعب “كهربا” في الشوط الأول من اللقاء الذي شهد تألق حارس الزمالك محمود جنش في العديد من الكرات الخطيرة والصعبة أمام هجوم الفريق الساحلي واستطاع الخروج بشباكه نظيفة، فهل سيتمكن جنش من الزود عن مرماه اليوم بمساعدة مدافعي الفريق أم أن هجوم النجم سينهي مهمته بتفوق.

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سيتم اضافة البث قبل بداية اللقاء

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وأنهى فريق النجم الساحلي استعدادته لمباراة الليلة الهامة للغاية فمن المتوقع أن يبدأ روجيه لومير بنفس تشكيل اللقاء السابق ماعدا لاعب الوسط المتألق أمين بن عمر الذي تعرض لاصابة قوية في مباراة الذهاب.

تشكيل جروس لمباراة الزمالك والنجم: محمود عبد الرحيم في حراسة المرمىخ وفي خط الدفاع يلعب عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش، محمود علاء ، حمدي النقازط وثنائي الارتكاز طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمود عبد المنعم كهربا، يوسف إبراهيم “أوباما”، إبراهيم حسن وعمر السعيد مهاجما.