رابط مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي اليوم في عودة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية...

يلتقي فريقي الزمالك والنجم الساحلي ضمن لقاء العودة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، الفريق التونسي صاحب الأرض والجمهور، يسعي إلي ريمونتادا قوية ضد الفريق المصري، وذلك في مواجهة تأهل إلي النهائي المنتظر بالكونفدرالية، فهل ينجح فريق النجم في صناعة الحدث والتألق، حيث يدخل الفريق مدعماً بإنتصار في بطولة كأس زايد، وبدعم جماهيري كبير لدي وصوله إلي الأراضي التونسية بعد أن خسر من الفريق الأبيض الزملكاوي في الأراضي المصرية بهدف دون رد، ولكنها نتيجة لن تكون مطمئنة للغاية لصالح الأبيض، فهل ينجح الفريق الأبيض في تدارك الفرصة، والخروج علي أقل تقدير بأي تعادل من هناك لضمان التأهل.

تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك والنجم الساحلي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 ويعلق علي اللقاء رؤوف خليف وعلي محمد علي..

نحن في الدستور مباريات سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشر في لقاء اليوم الأحد 5 / مايو / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم أخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشر

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