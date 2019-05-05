شاهد live مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة ستار اون لاين اليوم في...

مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر يلا شوت, كورة ستار مجانا اليوم في الكونفدرالية الإفريقية نقدمها لكم من خلال هذه الصفحة حيث يلعب الزمالك والنجم الساحلي اليوم على ملعب سوسة الأوليمبي لحساب مباريات العودة بنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر يلا شوت, كورة لايف, كورة ستار اليوم في الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر

تنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة اون لاين اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والمغرب وبغداد وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

ويبحث الكثير من المتابعين عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر اليوم مجانا على نايل سات والأقمار الصناعية الأخرى, وقد تم الكشف عن عدد من القنوات المجانية الناقلة لماتش الزمالك والنجم الساحلي مباشرة اليوم مجانا في الكونفدرالية.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT

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قناة ARENA SPORT / القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مجانا اليوم قناة تونس الوطنية الأرضية على نايل سات تردد 10795 رأسي معدل الترميز 27500.

مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر يلا شوت

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قبل انطلاق اللقاء بنصف ساعة سنوفر لكم مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة ستار, كورة لايف, كورة جول, يلا شوت الجديد.