المصري يفرض التعادل على بيراميدز ويمنح الأهلي فرصة الانفراد بالصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فرض فريق المصري البورسعيدي التعادل على فريق بيراميدز بعدما انتهت المباراة بهدف لكل فريق في المباراة التي أجريت على ملعب "الجيش" بالسويس ضمن الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري.

السوري الدولي عمر خريبين سجل هدف بيراميدز إلا أن الفلسطيني محمود وادي تمكن من الرد بتسجيل التعادل للمصري.

التعادل جعل بيراميدز مهددًا بفقدان الصدارة حيث أصبح رصيده 65 نقطة، في المقابل ظل المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

وقد يصبح الأهلي في صدارة الدوري حال فوزه على فريق النجوم في المباراة التي تقام حاليًا ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ29.

تشكيل بيراميدز: أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - عمر ميداني - عمر جابر - رجب بكار - نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمد فاروق - كينو - عمر خربين.

تشكيل المصري: أحمد مسعود - محمود وادي - كريم العراقي - أحمد ياسر - إيزي إيميكا - سعيدو سيمبوري - عمر كمال - إسلام عيسى - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - فريد شوقي.

تفاصيل المباراة

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الدقيقة الرابعة من بداية المباراة شهدت نجاح السوري الدولي عمر خربين في تسجيل هدف بيراميدز الأول مستغلا خطأ من مدافع المصري الذي حاول إعادة الكرة لحارس الفريق البورسعيدي ليحصل خربين على الكرة ثم يراوغ أحمد مسعود ليسجل هدف بيراميدز الأول.

وشهدت المباراة بعد مرور نصف ساعة حصول أحمد أيمن منصور مدافع فريق بيراميدز على بطاقة صفراء ثانية ليطرد من اللقاء عقب تدخله على إسلام عيسى لاعب المصري، ليكمل بيراميدز بقية أحداث اللقاء بـ10 لاعبين.

وفي الدقيقة 69 أحرز محمود وادي هدف التعادل للمصري بعدما استغل خطأ من مدافع بيراميدز ليحصل على كرة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية يفشل أحمد الشناوي في إبعادها.

وفي الدقيقة 75 كاد البرازيلي كينو يسجل هدف التقدم لبيراميدز بعد انفراده بمرمى المصري لكن يتدخل أحمد مسعود حارس الفريق البورسعيدي ويبعد الكرة بنجاح.

وحاول السوري الدولي عمر خريبين قبل نهاية المباراة بعشر دقائق أن يعيد بيراميدز للتقدم في النتيجة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم.

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق كاد المهاجم الفلسطيني محمود وادي أن يسجل هدفه الثاني في شباك بيراميدز لكن أحمد الشناوي يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وأهدر المهاجم النيجيري أوستين أموتو لاعب فريق المصري أخطر فرص المباراة بعد رأسية من أمام المرمى لكن تمر كرته بجوار القائم لتظل النتيجة مستمرة بالتعادل بهدف لكل فريق.