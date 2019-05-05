جروس يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة النجم الساحلي التونسي، في إياب نص نهائي الكونفدرالية الأفريقية. ويحل الزمالك ضيفا، مساء اليوم في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الأفريقية والتي ستقام على الملعب الأولمبي بسوسة. وكان الزمالك حسم مواجهة الذهاب بنتيجة هدف دون رد، سجله محمود عبد المنعم كهربا. وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي: حراسة المرمى : (.....) Advertisements خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا. خط الهجوم: عمر السعيد. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي ومحمد إبراهيم وحميد أحداد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو . واستبعد جروس، الثلاثي عمر صلاح ومحمد عبد السلام و محمد حسن من قائمة الفريق لخوض مباراة النجم الساحلي.

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