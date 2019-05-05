مباشر.. النجوم 0 - 1 الأهلي.. أزارو يتقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة النجوم والأهلي، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ29 لمسابقة الدوري.

ويبدأ النجوم بالتشكيل التالي: أحمد ربيع - خالد عبدالرازق - محمود فتح الله - كريم فؤاد - محمد الشحات - إسلام حازم - محمود حليمو - أحمد أيمن - أيمن الغباشي - صلاح أمين - إسلام الفار

فيما يبدأ الأهلي بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - وسط الهجوم: رمضان صبحي - صالح جمعة - حسين الشحات - الهجوم: وليد أزارو

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 64 نقطة، من 28 مباراة، فيما يحل النجوم في المركز الأخير برصيد 25 نقطة من 30 مباراة.

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تفاصيل المباراة:

بدأ الأهلي بشكل ضاغط، حتى سجل وليد أزارو الهدف الأول في الدقيقة السادسة بعد انفراده بالحارس إثر تمريرة سحرية من صالح جمعة.

وفي الدقيقة 14، تسلم صالح جمعة الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليضعها "لوب" ولكن تمر فوق العارضة بقليل.

استمر الأهلي في ضغطه، وفي الدقيقة 17 لعب صالح جمعة كرة عرضية حولها ياسر إبراهيم برأسه قبل أن يكملها حمدي فتحي، ولكن دفاع النجوم أبعدها على خط المرمى قبل أن تسكن الشباك.

واستمرت بقية الدقائق دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.