الأهلي عن رحيل اللاعبين: لم نتخذ قرارًا.. وتركيزنا حاليا في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

نفى النادي الأهلي، ما أثير في الأونة الأخيرة بشأن رحيل أي لاعب عن الفريق، مؤكدًا أن كل التفكير في الوقت الحالي منصب على انهاء المباريات المتبقية من عمر الدوري.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد: "الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نفى تمامًا ما تردد في بعض المواقع عن رحيل أي لاعب من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة."

وتابع: "البعض استغل الفترة الحالية والتي تشهد حسم بطولة الدوري، وحدد بعض اللاعبين للرحيل عن الأهلي، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، ولم يطرح للمناقشة من الأساس، ولم يتطرق إليه الجهاز الفني لا من قريب أو بعيد."

وأوضح الجهاز الفني للأهلي أن تركيز الجميع منصب حاليًا على كيفية إنهاء المباريات المتبقية من عمر الدوري، والتي تشهد منافسات قوية من أجل حسم اللقب والاحتفاظ بالدرع، على أن يتم في نهاية الموسم مناقشة قائمة الفريق، وتقييم الجميع والاستقرار على الأسماء المرشحة للرحيل، والمراكز التي تحتاج إلى تدعيم في الموسم الجديد مثلما هو متبع في نهاية كل موسم.