تبديل وحيد في تشكيل الأهلي أمام النجوم بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة النجوم، ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الـ29 للدوري.
وأجرى لاسارتي تبديلا وحيدا بالدفع بحسين الشحات بدلا من جيرالدو الذي تعرض لإصابة خلال مواجهة الجيش السابقة.
ويبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي
الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية
وسط الهجوم: رمضان صبحي - صالح جمعة - حسين الشحات
الهجوم: وليد أزارو
وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من: شريف إكرامي، وهشام محمد، ووليد سليمان، ورامي ربيعة، وجيرالدو، ومحمد هاني، وصلاح محسن.
فيما تم استبعاد كلا من علي لطفي، وجونيور أجايي من قائمة المباراة.
ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 64 نقطة، من 28 مباراة، فيما يحل النجوم في المركز الأخير برصيد 25 نقطة من 30 مباراة.
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