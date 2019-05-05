وليد سليمان على الدكة واستبعاد أجايي.. لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي الأساسي لمواجهة النجوم

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة النجوم بعد قليل على ستاد بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الأهلي كلا من :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول خط الوسط : عمرو السولية – حمدي فتحي – صالح جمعة – رمضان صبحي – حسين الشحات Advertisements خط الهجوم : وليد أزارو. وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :- شريف إكرامي – هشام محمد – وليد سليمان – رامي ربيعة – جيرالدو – محمد هاني – صلاح محسن. فيما تم استبعاد كلا من علي لطفي وجونيور أجاي من قائمة المباراة.

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