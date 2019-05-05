ريال مدريد يعود للانتصارات بثلاثية في فياريال

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 3 / 2 على ضيفه فياريال اليوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم في المرحلة ذاتها عن فوز خيتافي 2 / صفر على ضيفه جيرونا، وإيبار على ضيفه ريال بيتيس 1 / صفر.

وارتفع رصيد الريال، الذي تعادل مع خيتافي وخسر أمام رايو فاليكانو في المرحلتين الماضيتين، إلى 68 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد فياريال عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم الريال مبكرا بهدف حمل توقيع ماريانو دياز في الدقيقة الثانية، فيما تعادل جيرارد مورينو لفياريال في الدقيقة .11

ولم يهنأ الضيوف بهدف التعادل كثيرا، حيث أعاد خيسوس فاييخو التقدم للريال بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 40، قبل أن يتكفل ماريانو دياز بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة .49

وفي الدقيقة الرابعة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، أحرز خاومي كوستا الهدف الثاني لفياريال.

وقدم لاعبو ومشجعو الريال لفتة طيبة تجاه إيكر كاسياس حارس مرمى الفريق السابق وفريق بورتو البرتغالي الحالي، الذي يعالج من أزمة قلبية تعرض لها مؤخرا.

وظهر لاعبو الريال بقمصان لدعم كاسياس قبل انطلاق المباراة، فيما رفع مشجعو الفريق الملكي، الذين تواجدوا في مدرجات ملعب (سانتياجو برنابيو) لافتات لمؤازرة حارس المرمى الذي قاد ريال مدريد للتتويج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.

من جانبه، عزز خيتافي حظوظه الأوروبية بفوزه على ضيفه جيرونا 2 / صفر في وقت سابق اليوم.

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ورفع خيتافي رصيده بهذا الفوز إلى 58 نقطة في المركز الرابع المؤهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويتفوق خيتافي بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الخامس، أشبيلية، الذي سقط على ملعبه امام ليجانيس بثلاثة أهداف دون رد أمس الأول الجمعة.

وتقدم خورخي مولينا بهدف لخيتافي في الدقيقة 16 ثم أضاف انجل لويس رودريجز الهدف الثاني في الدقيقة .77

ولعب جيرونا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بعد طرد بورخا جارسيا.

وتوقف رصيد جيرونا بهزيمته اليوم عند 37 نقطة ليبقى في المركز الرابع من القاع.

وفي المباراة الثانية، فاز إيبار على ريال بيتيس 1 / صفر.

ويدين إيبار بالفضل في هذا الفوز للاعبه خوسي انخيل الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأهدر جيوفاني لو سيلسو، لاعب بيتيس، ركلة جزاء في الدقيقة .67

ورفع إيبار رصيده بفوزه اليوم إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين توقف رصيد ريال بيتيس عند 44 نقطة في المركز الثالث عشر.