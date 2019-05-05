كريستيان جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة النجم الساحلي

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق لمواجهة النجم الساحلي ، بإياب الدور قبل النهائي ، لبطولة الكونفدرالية الافريقية ، والتي ستنطلق في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة ، على الملعب الاولمبي بسوسة . الاولمبي بسوسة . وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة بطل تونس : في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش في خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود حمدي الونش - محمود علاء - Advertisements حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ابراهيم حسن في خط الوسط : عمر السعيد الاحتياطي : عماد السيد حارس مرمي - محمد عبد الغني - ايمن حفني - بهاء مجدي - حميد احداد - محمد ابراهيم - احمد زيزو

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