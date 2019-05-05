محمد سراج يلتقي مع سفير تونس بالقاهرة

ألتقى محمد سراج، عضو مجلس الأهلي ، اليوم، مع نجيب المنيف، السفير التونسي بالقاهرة، وذلك، بعد الدعوة التي تلقاها النادي من السفارة التونسية من أجل الاستعانة بخبرات الأهلي في تنظيم البطولات الكبرى ، بعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي نظمها النادي خلال الفترة الماضية.

وذلك، استعدادًا لبطولة العالم للكرة الطائرة للشباب التي تنظمها تونس خلال شهر أغسطس المقبل.

وابدى السفير التونسي رغبته فى نقل خبرات الاهلى التنظيمية خلال بطولة العالم المقامة بتونس جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره وليد

مبروك، رئيس لجنة مراسم الافتتاح والختام ببطولة إفريقيا، وأحمد حسام عوض، رئيس لجنة الشباب بالنادي، ووسيم فريد وإسلام لطفى ممثلي الشركة المنفذة لحفل افتتاح بطولة إفريقيا.

وجرى خلال اللقاء اتصال هاتفي مع فراس الفالح، رئيس الاتحاد التونسي للكرة الطائرة، والذي أشاد بحفلي افتتاح وختام بطولة إفريقيا، مؤكدًا على أن تنظيم الأهلي لأي حدث يضمن له النجاح، نظرًا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها في هذا الشأن على مستوى القارة

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الإفريقية، وحرص العديد من الأندية الإفريقية على المشاركة في أي بطولة ينظمها الأهلي.

واستمع رئيس الاتحاد التونسي إلى شرح مفصل عن كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالبطولة والتفاصيل الخاصة بحفلي الافتتاح والختام.

وأشاد السفير التونسي بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اسم الأهلي الكبير في القارة الإفريقية كفيل بنجاح أي حدث يشارك فيه. ووجه التحية لمواطنه، علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مؤكدًا على انه سفير جيد للكرة التونسية في الدوري المصري، خصوصًا وأنه يقدم مستويات متميزة مع الأهلي. وطلب السفير التونسي نقل تحياته للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا على أنه من عشاق الكابتن محمود الخطيب أحد أبرز لاعبي الكرة في القارة الإفريقية.