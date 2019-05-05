شاهد.. مباراة الزمالك والنجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمواجهة الزمالك والنجم الساحلي التونسي والتي تنطلق في التاسعة مساءً اليوم الأحد، فى إياب دور نصف نهائى لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر بملعب المركب الأوليمبى بمدينة سوسة.

استعد الفريق الأبيض للقاء جيدًا بطريقة خاصة جدًا، بعد أن تم تأجيل لقاء الإنتاج الحربى فى الدورى، الذى كان مقررًا إقامته قبل سفر البعثة إلى تونس بـ٤٨ ساعة، وأدى الفريق مرانه على ملعب عبداللطيف أبورجيلة لمدة ثلاثة أيام قبل أن يسافر إلى مدينة سوسة على متن طائرة خاصة، ويؤدى مرانه مرتين، إحداهما على ملعب القنطارى، أول من أمس الجمعة، ثم المران الأخير على ملعب المباراة وسط سرية تامة، تحول خلالها فندق اللاعبين وملعب التدريب إلى ثكنة عسكرية.

وشهدت التدريبات الأخيرة تركيز المدير الفنى جروس على النواحى التكتيكية، وخطة المباراة بعد مشاهدته مع معاونيه شرائط فيديو عدة لفريق النجم الساحلى، ودوّن ملاحظاته عن نقاط القوة والضعف، وكيفية مواجهة المنافس على ملعبه وبين جماهيره، وحرص على عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين منذ الوصول إلى فندق الإقامة، حرص خلالها على إزالة الضغط النفسى والشد من أزرهم، والتأكيد على أنهم قادرون على حسم المواجهة لصالحهم.

ووضح من خلال التدريبات اتجاه جروس للعب بالخطة نفسها التى واجه بها فريق الهلال فى السوبر السعودى المصرى، التى حقق فيها الفوز بهدفين لهدف، خصوصًا أن قوة فريق الهلال تماثل تمامًا النجم الساحلى التونسى، حيث يعتمد الزمالك على التأمين الدفاعى الجيد مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة عن طريق الأجناب، باستغلال انطلاقات حمدى النقاز وإبراهيم حسن من ناحية اليمين، وعبدالله جمعة ومحمود كهربا من ناحية الشمال، مع انطلاقات أوباما من العمق ووجود عمر السعيد كرأس حربة وحيد.

وأكد جروس للاعبين أن المواجهة صعبة مع فريق بحجم النجم، باعتبار أن معنوياته عالية بعد الفوز ببطولة الأندية العربية، إضافة إلى اللعب على ملعبه وبين جماهيره، وعليهم أن يتسلحوا بروح البطولة التى يسعون لتحقيقها، وهى أحد الأهداف التى يقاتل الجميع من أجلها، وأن هناك الملايين من الجماهير تنتظر منهم التأهل إلى الدور النهائى لاستكمال المسيرة الأفريقية بنجاح.

ويتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكونًا من محمود جنش لحراسة المرمى، محمود علاء ومحمود حمدى الونش وعبدالله جمعة

وحمدى النقاز لخط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبدالعزيز ومحمود كهربا لخط الوسط، يوسف أوباما وإبراهيم حسن وعمر السعيد لخط الهجوم.

أما فريق النجم الساحلى التونسى، تحت قيادة مديره الفنى المخضرم روجيه لومير، فإنه استعد هو الآخر للقاء جيدًا بعد عودته إلى تونس، حيث وافق الاتحاد التونسى على تأجيل لقاء له فى الدورى المحلى، ودخل الفريق فى معسكر مغلق أمس الأول.

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وشهدت التدريبات مشاركة المدافع عمار الجمل، الذى تماثل للشفاء التام من الإصابة، وبذلك من المنتظر أن يكون جاهزًا لمواجهة غدًا الأحد.

وركز لومير على الإعداد الذهنى للاعبين، حيث تحدث مع كل اللاعبين قبل انطلاق التدريبات ليبعدهم عن الضغوطات النفسية، بما أنهم مطالبون بتعويض خسارتهم فى لقاء الذهاب فى برج العرب بهدف من دون رد.

وأكد لومير أن فريق الزمالك من الفرق الكبيرة، وأن نتيجة لقاء الذهاب يمكن أن يتم تعويضها مع مزيد من التركيز، وأنه أعد البدائل للاعبين الغائبين عن المباراة، سواء للإيقاف أو الإصابة.

ويملك النجم الساحلى سلاحًا حاسمًا قبل المواجهة المرتقبة، وهو تفوقه الكاسح على الأندية المصرية خلال المواجهات السابقة فى سوسة، إذ لم يسبق لأى نادٍ مصرى تحقيق الفوز على النجم بملعبه، إضافة إلى حماس جماهيره، التى تم شحنها وحشدها لحضور اللقاء.

وخاض الفريق التونسى 10 مواجهات أمام الأندية المصرية فى سوسة، حقق الفوز 7 مرات على أندية الزمالك (3 مرات) والأهلى (مرتين) والمقاولون والمنصورة، وتعادل 3 مرات كلها أمام الأهلى.

شاهد مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي: