الأهلى يتفهم موقف الشركة الراعية

تم التواصل بين الإدارات المعنية بالنادي وشركة بريزنتيشن، في ظل حرص الطرفين على استمرار التعاون

والشراكة بينهما, وحفاظًا على هذه العلاقة التي أتت بثمارها وعوائدهاالطيبة على الطرفين.

وقد تم تفهم موقف الشركة، والذي أدى إلى الموقف المالي، واستمع إلى المقترحات المقدمة من الشركة في هذا الشأن.