خربين يضع بيراميدز في المقدمة امام المصري بالشوط الاول

تقدم فريق بيراميدز على المصري بهدف نظيف بستاد الجيش بالسويس ضمن الجولة 30 للدوري الممتاز.

سجل الهدف السوري عمر خربين في الدقيقة الخامسة في شوط كان

لصالح بيراميدز في بدايته وتغير الوضع مع الهدف الذى منى به المصري حيث ضغط بقوة مستغلا النقص العدديبعد طرد احمد ايمن منصور في منتصف الشوط وتم الدفع بعلي جبر بدلا من رجب بكار.

يذكر ان بيراميدز في المركز الثاني بفارق الاهداف عن الاهلي المتصدر برصيد 64 نقطة والمصري الرابع برصيد 47 نقطة.