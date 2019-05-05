آرسنال يتقدم على برايتون في الشوط الاول

انهي فريق ارسنال الشوط الاول من مباراته امام برايتون متقدما بهدف دون رد ،في المواجهة التي تجمع الفريقينفي الأسبوع الـ 37 من الدوري الممتاز، علي استاد الامارات.
وسيطر آرسنال على معظم فترات الشوط الأول، وبدأ المباراة بضغط من أجل إحراز هدف مبكر.
وحصل الجانرز على ركلة جزاء، انبرى لتسديدها اللاعب الجابوني أوباميانج في الدقيقة التاسعة.
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