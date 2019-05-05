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وليد أزارو يقود الأهلي امام النجوم

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أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل لمواجهة النجوم، المؤجلة من الأسبوع ال29 في بطولة الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر ابراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، أحمد فتحي.

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خط الوسط: عمرو السولية، حمدي

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فتحي، رمضان صبحي، صالح جمعة، حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

ويجلس على دكة البدلاء: صلاح محسن، وهشام محمد، ومحمد هاني، وشريف إكرامي، ورامي ربيعة، وجيرالدو، وليد سليمان.

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