وليد أزارو يقود الأهلي امام النجوم

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل لمواجهة النجوم، المؤجلة من الأسبوع ال29 في بطولة الدوري الممتاز
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: ياسر ابراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، أحمد فتحي.
خط الوسط: عمرو السولية، حمدي
خط الهجوم: وليد أزارو.
ويجلس على دكة البدلاء: صلاح محسن، وهشام محمد، ومحمد هاني، وشريف إكرامي، ورامي ربيعة، وجيرالدو، وليد سليمان.
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