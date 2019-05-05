سلمى مصطفى تتوج بذهبية بطولة أفريقيا للجودو

حصلت سلمى مصطفى لاعبة منتخب مصر الوطني لناشئات الجودو على المركز الأول والميدالية الذهبية، فى منافسات وزن - 70 ك ببطولة أفريقيا، والمقامة حاليًا في السنغال والمستمرة حتى يوم 6 مايو الجاري والمؤهلة لبطولة العالم للشباب التىتستضيفها المغرب أكتوبر المقبل، وأوليمبياد طوكيو 2020.
وتشارك مصر في البطولة باللاعبين: "مصطفى فكرى، وجاسر مصطفى، ومحمد أكمل، وزياد أيمن، وفارس صبحى، ومحمد حلبى، وأحمد أيمن، وعبدالله عبدالسميع، ومحمود أبو
وعلى مستوى السيدات تشارك: "تقى رشدى، وحنين الطيب، ومريم هلال، وسلمى عبدالله، وأفنان شحاتة، وسلمى مصطفى، وآلاء مسعد، وفرح شرف، ونورا سليم، وتسنيم رشدى، وفاطمة غنيم".
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