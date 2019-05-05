سلمى مصطفى تتوج بذهبية بطولة أفريقيا للجودو

حصلت سلمى مصطفى لاعبة منتخب مصر الوطني لناشئات الجودو على المركز الأول والميدالية الذهبية، فى منافسات وزن - 70 ك ببطولة أفريقيا، والمقامة حاليًا في السنغال والمستمرة حتى يوم 6 مايو الجاري والمؤهلة لبطولة العالم للشباب التى

تستضيفها المغرب أكتوبر المقبل، وأوليمبياد طوكيو 2020.

وتشارك مصر في البطولة باللاعبين: "مصطفى فكرى، وجاسر مصطفى، ومحمد أكمل، وزياد أيمن، وفارس صبحى، ومحمد حلبى، وأحمد أيمن، وعبدالله عبدالسميع، ومحمود أبو

راقية، وعادل أحمد، وأحمد مرزوق، وعمرو النجار، وإبراهيم عبدالعليم، وسيف الله طلبة، عمر شادى، ومحمد طارق، وسيف الله الطيب، وفارس الحديدى، وأحمد عبدالسميع".

وعلى مستوى السيدات تشارك: "تقى رشدى، وحنين الطيب، ومريم هلال، وسلمى عبدالله، وأفنان شحاتة، وسلمى مصطفى، وآلاء مسعد، وفرح شرف، ونورا سليم، وتسنيم رشدى، وفاطمة غنيم".