اخبار الرياضه

الجهاز الفني للأهلي ينفي رحيل أي لاعب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تمامًا ما تردد في بعض المواقع عن رحيل أي لاعب من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أن البعض استغل الفترة الحالية والتي تشهد حسم بطولة الدوري، وحدد

بعض اللاعبين للرحيل عن الأهلي، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، ولم يطرح للمناقشة من الأساس، ولم يتطرق إليه الجهاز الفني لا من قريب أو بعيد.

وأوضح الجهاز الفني أن تركيز الجميع

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
منصب حاليًا على كيفية إنهاء المباريات المتبقية من عمر الدوري، والتي تشهد منافسات قوية من أجل حسم اللقب والاحتفاظ بالدرع، على أن يتم في نهاية الموسم مناقشة قائمة الفريق، وتقييم الجميع والاستقرار على الأسماء المرشحة للرحيل، والمراكز التي تحتاج إلى تدعيم في الموسم الجديد مثلما هو متبع في نهاية كل موسم.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز الفني للأهلي ينفي رحيل أي لاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا