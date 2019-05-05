الجهاز الفني للأهلي ينفي رحيل أي لاعب

نفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تمامًا ما تردد في بعض المواقع عن رحيل أي لاعب من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أن البعض استغل الفترة الحالية والتي تشهد حسم بطولة الدوري، وحددبعض اللاعبين للرحيل عن الأهلي، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، ولم يطرح للمناقشة من الأساس، ولم يتطرق إليه الجهاز الفني لا من قريب أو بعيد.
وأوضح الجهاز الفني أن تركيز الجميع
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