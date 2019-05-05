الصفاقسي يُحرك شكوى يائسة ضد المغرب

طلبت إدارة نادي الصفاقسي التونسي من الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الأحد، التحقيق في الأحداث التي رافقت اقامة بعثة الفريق في المغرب قبل مواجهة نادي نهضة بركان في إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية مطلع هذا الأسبوع.

لاعبو فريق صفاقس ومسؤولوه، استيقظوا فجر اليوم على صافرات الانذار التي ظلت تدوي أكثر من نصف ساعة في مقر الإقامة دون أن تتضح الأسباب وراء ذلك.

وقال رئيس فرع كرة القدم بنادي صفاقس “الناصر نجاح” إنه اتصل بمراقب المباراة الذي حضر إلى مقر إقامة الفريق لمعاينة ما حدث وفتح تحقيقًا بذلك.

وأكد الناصر نجاح خلال حديثه مع إذاعة “ديوان” الخاصة، بأن إدارة صفاقس قدمت شكوتها إلى الكاف لتوضيح العراقيل والمشاكل التي تعرضت لها البعثة منذ الوصول إلى المغرب.

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ومن بين تلك المشاكل، منع الفريق من التدرب في مدينة الدار البيضاء قبل تحوله إلى مدينة وجدة شرق المغرب، وتعطل الحافلة التي نقلت الفريق من المطار إلى مقر الإقامة، وعدم وجود تجهيزات تخص التدريب في مطار مدينة وجدة قبل أن يجري استعادتها صباح اليوم.

ويلتقي الصفاقسي نهضة بركان مساء اليوم الأحد بعد أن كان فاز ذهابًا في مدينة صفاقس بثنائية نظيفة الأسبوع الماضي.

شكوى يائسة

ستكون شكوى صفاقس بمثابة الشكوى اليائسة التي لن تُجدي نفعًا، فمن المعروف أن رئيس نادي نهضة بركان هو نفسه رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم “فوزي لقجع” والذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد حصوله على عضوية اللجنة التنفيذية للكاف عن منطقة شمال أفريقيا في الانتخابات السابقة بأغلبية ساحقة أمام الجزائري محمد روراوة.

وتضاعف التوغل المغربي داخل أروقة الاتحاد الأفريقي أكثر من أي وقت مضى خلال الشهر الماضي، عندما وقع اختيار رئيس الكاف “أحمد أحمد” على أحد أعضاء الاتحاد المغربي لكرة القدم “معاذ حجي” لتولي منصب السكرتير العام للكاف خلفًا للمصري عمرو فهمي، في ظروف غامضة، عشية قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بأهرامات الجيزة منتصف الشهر الماضي.