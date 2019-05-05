رسميًا | انتهاء حقبة ريبيري وروبن مع بايرن ميونخ

ترك الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري الباب مفتوحًا فيما يتعلق بمستقبله في الملاعب بعد إعلان بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الأحد رحيله في نهاية الموسم الحالي.

وقال ريبيري /36 عامًا/ في تسجيل فيديو نشره الموقع الرسمي لبايرن ميونخ “ليس لدي خطة للموسم المقبل، لا أعرف ما الذي سأفعله، وأين سأواصل ممارسة كرة القدم”.

وأكد ريبيري أنه يرغب في الاستمرار في ملاعب كرة القدم ، لكنه أشار إلى أن المستقبل ليس واضحًا.

ريبيري الذي لعب لأندية مارسيليا وجلاطا سراي، بدأ مسيرته مع العملاق البافاري قبل 12 عامًا من الآن، لكنه سيرحل في نهاية الموسم الحالي 2019/2018 بعدما نالت الإصابات من مسيرته.

وتكهنت الصحف الألمانية بإمكانية عودته إلى ناديه السابق جلاطا سراي التركي أو الذهاب إلى دوري نجوم قطر، بينما لم يتضح بعد ما سيفعله زميله الهولندي آريين روبن الذي سيرحل هو الأخر عن الفريق في نهاية الموسم.

اللاعبان شاركا من على مقاعد البدلاء خلال المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على ضيفه هانوفر 1/3 أمس السبت في الجولة قبل الأخيرة من البوندسليجا، وسجل ريبيري الهدف الثالث.

Advertisements

وأشار ريبيري إلى أنه عندما جاء إلى بايرن، لم يتوقع الاستمرار لكل هذه المدة، قائلاً “كان بمثابة حلم تحول إلى حقيقة، الوداع لن يكون سهلاً، لن ننسى ما حققناه سويًا، لقد فزنا بالكثير معا، أكثر من عشرين لقبًا”.

وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن “فرانك ريبيري وآريين روبن لديهما قدرات رائعة، بايرن يدين بالكثير لهما، وسنمنحهما وداعا رائعا ومؤثرا”. وأشار “لقد ساهما في العصر الذهبي لبايرن ميونخ”.

وقال أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ إن النادي يدرس إقامة مباراة وداع للاعبيه ريبيري وروبن عرفانا بإنجازاتهما خلال سنوات طويلة من التألق داخل صفوف الفريق.

وأوضح هونيس في وقت سابق أن المباراة التي يفكر فيها بايرن ستكون مماثلة للمباراة التي خصصت لنجم الفريق الألماني الدولي السابق باستيان شفاينشتيجر الصيف الماضي، عندما خاض شفاينشتيجر المباراة مع فريقه الحالي شيكاغو فاير الأمريكي أمام بايرن الذي قضى في صفوفه سنوات عدة وذلك على استاد “أليانز آرينا”.

ويلعب ريبيري 35/ عاما/ في صفوف بايرن منذ 2007 فيما يلعب روبن 35/ عاما/ في صفوف الفريق منذ 2009 .

ولم يحدد هونيس موعدا للمباراة المقترحة لوداع اللاعبين اللذين يمكنهما استكمال مسيرتهما الكروية بناد آخر.