اونلاين | رابط ON SPORT AND NILE SPORT مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر الدوري المصري LIVE HD اون سبورت ونايل سبورت

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اعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة النجوم المقرر لها السابعة مساء اليوم على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع ال29 في بطولة الدوري.

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وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

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في خط الدفاع: ياسر ابراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وأحمد فتحي.

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في خط الوسط: عمرو السولية، وحمدي فتحي، ورمضان صبحي، وصالح جمعة، وحسين الشحات.

في خط الهجوم: وليد أزارو.

ويجلس على دكة البدلاء: صلاح محسن، وهشام محمد، ومحمد هاني، وشريف إكرامي، ورامي ربيعة، وجيرالدو، وليد سليمان.

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