اونلاين | يلا شوت ahly on sport مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي تابع لايف TV ahly

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يترقب عشاق القلعة الحمراء، فى السابعة مساء اليوم الأحد، اللقاء الذى يجمع النادى الأهلي مع النجوم فى الدورى العام، فى مواجهة قوية تحت شعار "صراع القمة والقاع" فى الإيجيبشن ليج.

المارد الأحمر يطمح لتحقيق أكثر من هدف خلال المباراة المرتقبة والتى تجمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 29 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام.

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يلا شوت ahly on sport مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي تابع لايف TV ahly

يسعى النادى الأهلي للانفراد بصدارة الدورى العام، خاصة أن الأحمر يحتل المركز الثانى فى جدول المسابقة برصيد 64 نقطة، وهو نفس رصيد فريق بيراميدز الذى يحتل الصدارة بفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، والتى تغلب فيها بيراميدز "رايح جاى".

يلا شوت ahly on sport مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي تابع لايف TV ahly

جدير بالذكر أن المارد الأحمر خاض 28 مباراة فيما خاض بيراميدز 30 مباراة بالبطولة المحلية، وفى حال فوز الأهلى سيتربع على عرش الصدارة أملاً فى تعثر بيراميدز أمام المصرى.