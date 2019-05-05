اونلاين | رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم الاحد 5-5-2019 كورة أون لاين لايف HD ALAHLY

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رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم الاحد 5-5-2019 كورة أون لاين لايف HD ALAHLY
بث مباشر مباراة الاهلى والنجم اليوم
حيث يلتقى كلا من الفريقين فى لقاء متاح فيه كافة الفرص ويسعى كلا منهم فى حسم المباراة لصالحه بث مباشر يلا كورة حيث من المقرر ان تقام مباراة النجوم مع الأهلي ونتابع اللقاء على رابط yalla shoot فى نقل مباشر حى بدون تقطيع حيث ينقل المباراة مساء اليوم لايف في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المصرى, وفي تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت السعودى فى بث مباشر.
موعد مباراة النجوم والأهلي
- بطولة الدورى المصري الممتاز
- الساعة : 7:00 مساء بتوقيت مصر
- الساعة : 8:00 مساء بتوقيت السعودية
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